В Перми оштрафовали магазин, в котором напавший на вуз купил ружье

В Перми суд оштрафовал магазин «Оружейник», в котором напавший на госуниверситет студент купил оружие. Об этом сообщает «РИА Новости».

Магазин наказали по статье «Неисполнение решения антитеррористической комиссии в Пермском крае» закона Пермского края от 6 апреля 2015 года №460-ПК. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Фото: podslushanoperm / VK

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском госуниверситете. Погибли шесть человек. В своей записке он подробно описал процесс получения оружия. Он отметил, что инцидент в Казани сыграл ему на руку.

Татьяна Леухина