В Татарстане завершили расследование уголовного дела о хищении денег с банковских карт

В Бугульминском районе Татарстана завершено расследование уголовного дела о хищении денеждных средств с банковских карт. Обвиняемым является уже судимый за мошенничество 27-летний житель Калужской области. Об этом сообщает пресс-слудба МВД по РТ.

Следователи установили, что злоумышленник находил своих жертв на сайте бесплатных объявлений. Он обзванивал различных продавцов, договаривался о покупке и просил данные банковской карты для оплаты. Граждане не только приводили реквизиты, но и диктовали коды подтверждения, необходимые для перевода денежных средств. В общей сложности ущерб составил 150 тысяч рублей.

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Материалы уголовного дела переданы в суд. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

На прошлой неделе ведомство сообщало, что пенсионерка из Казани отдала телефонным мошенникам полмиллиона рублей. Звонок поступил от злоумышленника, который представился адвокатом и заявил, что ее внучка попала в ДТП.

Диана Жиленкова