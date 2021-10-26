В Хабаровске башенный кран упал на строящееся здание
В Хабаровске башенный кран упал на строящееся здание. Инцидент произошел на пересечении улиц Павла Морозова и Сысоева, сообщает телеканал РЕН ТВ.
По предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие. Подробности случившегося устанавливаются.
Летом в Набережных Челнах из-за сильного ветра возле ТЦ «Торговый квартал» упал башенный кран.
Алексей НечаевОбществоПроисшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым