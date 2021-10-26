Новости общества

12:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Хабаровске башенный кран упал на строящееся здание

11:48, 26.10.2021
В Хабаровске башенный кран упал на строящееся здание
Фото: pixabay.com

В Хабаровске башенный кран упал на строящееся здание. Инцидент произошел на пересечении улиц Павла Морозова и Сысоева, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие. Подробности случившегося устанавливаются.

Летом в Набережных Челнах из-за сильного ветра возле ТЦ «Торговый квартал» упал башенный кран.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также