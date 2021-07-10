В Челнах из-за сильного ветра рухнул башенный кран
В Набережных Челнах из-за сильного ветра возле ТЦ «Торговый квартал» упал башенный кран. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Надзорное ведомство уже инициировало проверку по данному факту. На место происшествия выехал первый зампрокурора Челнов Айдар Галиев.
В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при эксплуатации кранов в строительной организации. По итогам поверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
В прошлом году в конце июня в Набережных Челнах на стройплощадке по улице Чулман в 34-м комплексе упал башенный кран. В этот же день стало известно о падении еще одного строительного крана на Набережночелнинском проспекте в поселке Зяб. Прокуратура проводила проверку по данному факту.
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