В Татарстане планируют построить подземные хранилища газа в 2024 году

В Татарстане в 2024 году «Газпром ПХГ» планирует начать постройку подземных хранилищ газа (ПХГ). Об этом сообщил портал «Финам» со ссылкой на слова на гендиректора компании Сергея Сафонова.

Сафонов рассказал, что планируется начать проектно-изыскательские работы по Арбузовскому ПХГ в республике. По плану строительство должно начаться в 2024 году, ввод первой очереди намечен на 2027 год. Помимо Татарстана, компания намерена приступить к строительным работам в Курганской области. Также Сафонов считает перспективным Новомосковское ПХГ в Тульской области и отметил проект Удмуртского резервирующего комплекса, где за семь лет построят Чежебашевское, Новотроицкое и Горюновское ПХГ. Он добавил, что своевременная реализация этих проектов сможет вывести российские газовые хранилища на намеченные в ближайшие десять лет показатели суточного отбора газа — около 1 млрд кубометров.

Фото: gazprom.ru

В сентябре появилась информация, что «Газпром проектирование» начало поиск подрядчика для разработки проекта Арбузовского подземного хранилища газа (ПХГ) в Алексеевском районе Татарстана. Стоимость тендера на этот проект составила 238,9 млн рублей.





Дарья Акимова