«Газпром» дает старт «родившемуся» 16 лет назад проекту подземного газохранилища в Татарстане

Тектонический сдвиг

Проект «Газпрома» по созданию крупного газохранилища в Татарстане, обсуждаемый еще с 2004 года, сдвинулся с мертвой точки. Структура российского газового монополиста — ООО «Газпром проектирование» начало поиск подрядчика для разработки проекта Арбузовского подземного хранилища газа (ПХГ) в Алексеевском районе Татарстана. Стоимость тендера на этот проект составляет 238,9 млн рублей.

Исследовательские работы были завершены еще в 2012 году. Фото tatarstan.ru

Казанское подразделение газового монополиста, «Газпром трансгаз Казань», вело работы по созданию ПХГ с 2004 года, в том числе геолого-разведочные работы — с 2005 года. Исследовательские работы были завершены еще в 2012 году. Занимавший тогда пост начальника управления по эксплуатации магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафаэль Кантюков сообщал, что проектные работы намерены завершить в 2014 году.

— Думаю, строительство ПХГ начнется в конце 2015 — начале 2016 года. В планах «Газпрома» — к 2018 году осуществить пробную закачку в пласт, — приводил в 2013 году его слова «Коммерсант».

На тот момент заявленная мощность ПХГ составляла более 1 млрд кубометров. Инвестиции должны были составить 18 млрд рублей.

Кроме того, в 2008 году СМИ сообщали, что на создании газохранилища в республике настаивало правительство Татарстана, так как потребность в увеличении поставок газа испытывает целый ряд предприятий, реализующих энергоемкие проекты.

Однако в следующий раз о хранилище заговорили только в последние два года — так, в апреле 2020 года правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о программе развития подземных хранилищ газа (ПХГ), и там упоминалось ПХГ в Татарстане, уже под именем «Арбузовское» (название обусловлено местом расположения — т.н. пласта «Арбузовская площадь»). Кроме того, немногим ранее новый глава ООО «Газпром трансгаз Казань» упоминал о нем в одном из интервью — он заявлял, что построят газохранилище примерно к 2025—2026 годам.

Судя по проекту, ХГ будет подключаться к газопроводу Миннибаево — Казань. Фото tatarstan.ru

Хранилище нарастит объем в полтора раза

Судя по документам тендера, сейчас речь идет фактически о разработке нового проекта, хотя и с учетом прошлых разработок — они также упоминаются в задании на проектирование. Расположение остается прежним — Алексеевский район, неподалеку от Чистополя. Судя по проекту, ХГ будет подключаться к газопроводу Миннибаево — Казань, пролегающему неподалеку от Чистопольского района.

Хранилище будет развиваться в три этапа. На первом его мощность составит даже меньше изначальных планов — 675 млн кубометров газа. Однако на втором этапе объем хранилища составит уже более миллиарда кубометров, а на третьем этапе — 1,5 миллиарда кубометров газа.

Среднесуточная производительность при отборе в период декабрь — февраль составит 2,55 млн кубометров газа на первом этапе и 5,8 млн кубометров на третьем этапе. Число эксплуатационных горизонтальных скважин к третьему этапу увеличится до 20.

Александр Артемьев