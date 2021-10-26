Мишустин поручил создать реестр фармакологически активных действующих веществ до 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать полнофункциональный реестр фармакологически активных действующих веществ, сообщает ТАСС.
Еще глава правительства поручил представить предложения по разработке программы развития сегмента лечебного питания и биологически активных добавок. Оба поручения — до 1 февраля.
Поручено упростить ввод высокотехнологичных лекарств в гражданский оборот на российском рынке.
Вчера в связи с ситуацией с коронавирусом новые поручения правительству и властям регионов дал президент РФ Владимир Путин. Так, губернаторам и руководителям предприятий поручено обеспечить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением заработной платы.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым