С момента введения QR-кодов учетную запись на «Госуслугах» подтвердили более 82 тысяч татарстанцев

Фото: Максим Платонов

С момента введения QR-кодов в Татарстане свою учетную запись на портале «Госуслуги» подтвердили 82 234 жителя республики. Об этом сегодня на брифинге, посвященном получению сертификатов с QR-кодом о вакцинации через МФЦ, сообщил Илья Начвин — первый замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

Всего же в Госуслугах зарегистрировано на сегодняшний день 2,58 млн татарстанцев.



С 1-го по 24-е октября ЕСИА подтвердили почти 109 тысяч жителей РТ, уточнила на брифинге директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ Ленара Музафарова. Самый пиковым днем посещения МФЦ стало 13 октября — тогда отделения по всей республики приняли порядка 25 тысяч посетителей, пришедших за получением услуг, связанных с введением системы QR-кодов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, QR-кодов в Татарстане действуют с 11 октября. На сегодняшний день без них нельзя попасть в торговые центры и ряд других мест массового скопления людей.

Ангелина Панченко