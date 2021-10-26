Эксперт рассказала о ситуации с коллективным иммунитетом к COVID-19 в России
Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова прокомментировала ситуацию с коллективным иммунитетом к коронавирусу в России.
— Мы все очень на него надеялись. Думали, будет прививка и будет иммунитет. Но темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм «дельта», который снизил эффективность вакцины. Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации. Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться. Когда это произойдет, зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций вируса, — цитирует ее «РИА Новости».
Она отметила возможность того, что вариант «дельта» будет последним вариантом коронавируса.
Несколько дней назад сообщалось, что в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 45,7%. Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 53 511 786 человек, полный курс вакцинации прошли 49 161 150 человек. Такие данные приводит оперштаб РФ.
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