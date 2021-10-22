Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 45,7%

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 45,7%. Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 53 511 786 человек, полный курс вакцинации прошли 49 161 150 человек. Такие данные приводит оперштаб РФ.

Вчера президент России Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19. По его мнению, решение об иммунизации нельзя навязывать, можно лишь убеждать граждан в ее необходимости. При этом лидер РФ отметил, что регионы в праве вводить обязательную вакцинацию в связи с эпидемией какого-либо заболевания.

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили рекордное количество заражений коронавирусом — 37 141 новый случай. Очередной антирекорд побит и по количеству смертей от инфекции. За минувшие сутки COVID-19 унес жизни 1 064 человек.

Диана Жиленкова