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В двух районах Татарстана установили карантин по бешенству животных

02:32, 26.10.2021
В двух районах Татарстана установили карантин по бешенству животных
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Елабужском районе Татарстане установили карантин в связи с заболеванием бешенством животных. Указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Эпизоотический очаг находится на территории личного подсобного хозяйства по улице Азина. Неблагополучный пункт — территория радиусом 1 км от эпизоотического очага в Елабуге.

Также карантин в связи с заболеванием бешенством животных ввели на территории Норминского сельского поселения Балтасинского района РТ. Эпизоотический очаг — на территории личного подсобного хозяйства по улице Хади Такташа.

Фото: pixabay.com

В эпизоотическом очаге запрещается посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции (в том числе по обслуживанию восприимчивых животных), специалистов госветслужбы и персонала. Запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, их перемещение и перегруппировка, а еще снятие шкур с трупов таких животных. Запрещено лечение больных восприимчивых животных.

В конце сентября в селе Смыловка Сухаревского сельского поселения Нижнекамского района Татарстана объявили карантин в связи с заболеванием бешенством животных.

ОбществоВласть Татарстан

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