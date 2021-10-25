Пострадавших при взрыве в Челнах доставят в Казань

Вопрос о транспортировке пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах решат после стабилизации их состояния. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Марат Садыков.

Пострадавших могут эвакуировать в Казань — в РКБ и ДРКБ, передает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пострадавшую при взрыве газа девушку вывели из состояния клинической смерти. Идет операция, пишет ТАСС.

Пострадавших в результате инцидента четверо: у мальчика 2010 года состояние легкой степени тяжести, ушибы мягких тканей. Он находится в реанимации. Молодой человек 2004 года также в реанимации, его состояние тяжелое. У мужчины 1951 года рождения состояние тяжелое, он в реанимации на ИВЛ. У девушки 1999 года состояние крайне тяжелое.



Татьяна Леухина