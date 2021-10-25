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Премьер-министр РТ и глава Минздрава РТ посетили в БСМП пострадавших при взрыве в Челнах

22:19, 25.10.2021
Премьер-министр РТ и глава Минздрава РТ посетили в БСМП пострадавших при взрыве в Челнах
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и министр здравоохранения республики Марат Садыков посетили в БСМП пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Набережных Челнах.

Ранее в Минздраве РТ сообщили, что у мальчика 2010 года состояние легкой степени тяжести, ушибы мягких тканей. Он находится в реанимации. Молодой человек 2004 года также в реанимации, его состояние тяжелое. У мужчины 1951 года рождения состояние тяжелое, он в реанимации на ИВЛ. Девушка 1999 года рождения — состояние крайне тяжелое. Сейчас врачи борются за ее жизнь в операционной.

ОбществоМедицина Татарстан

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