Премьер-министр РТ и глава Минздрава РТ посетили в БСМП пострадавших при взрыве в Челнах
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и министр здравоохранения республики Марат Садыков посетили в БСМП пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Набережных Челнах.
Ранее в Минздраве РТ сообщили, что у мальчика 2010 года состояние легкой степени тяжести, ушибы мягких тканей. Он находится в реанимации. Молодой человек 2004 года также в реанимации, его состояние тяжелое. У мужчины 1951 года рождения состояние тяжелое, он в реанимации на ИВЛ. Девушка 1999 года рождения — состояние крайне тяжелое. Сейчас врачи борются за ее жизнь в операционной.
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