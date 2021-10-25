Минздрав РТ опроверг информацию о том, что один из пострадавших при взрыве умер

В Минздраве Татарстана «Реальному времени» не подтвердили информацию о смерти одного из пострадавших. Новость об этом появилось в соцсетях.

Сейчас в БСМП находятся четверо раненых, все они живы, уточнили в ведомстве.

У мальчика 2010 года состояние легкой степени тяжести, ушибы мягких тканей. Он в реанимации. Молодой человек 2004 года также в реанимации, его состояние тяжёлое. У мужчины 19151 года рождения состояние тяжелое, он в реанимации на ИВЛ. Девушка 1999 года рождения состояние крайне тяжелое. Сейчас врачи борются за ее жизнь в операционной.



Ранее стало известно, что трое пострадавших находятся в реанимации.

