Новости происшествий

21:06 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Минздрав РТ опроверг информацию о том, что один из пострадавших при взрыве умер

20:58, 25.10.2021
Минздрав РТ опроверг информацию о том, что один из пострадавших при взрыве умер
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Минздраве Татарстана «Реальному времени» не подтвердили информацию о смерти одного из пострадавших. Новость об этом появилось в соцсетях.

Сейчас в БСМП находятся четверо раненых, все они живы, уточнили в ведомстве.

У мальчика 2010 года состояние легкой степени тяжести, ушибы мягких тканей. Он в реанимации. Молодой человек 2004 года также в реанимации, его состояние тяжёлое. У мужчины 19151 года рождения состояние тяжелое, он в реанимации на ИВЛ. Девушка 1999 года рождения состояние крайне тяжелое. Сейчас врачи борются за ее жизнь в операционной.

Ранее стало известно, что трое пострадавших находятся в реанимации.

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также