Минздрав РТ опроверг информацию о том, что один из пострадавших при взрыве умер
В Минздраве Татарстана «Реальному времени» не подтвердили информацию о смерти одного из пострадавших. Новость об этом появилось в соцсетях.
Сейчас в БСМП находятся четверо раненых, все они живы, уточнили в ведомстве.
У мальчика 2010 года состояние легкой степени тяжести, ушибы мягких тканей. Он в реанимации. Молодой человек 2004 года также в реанимации, его состояние тяжёлое. У мужчины 19151 года рождения состояние тяжелое, он в реанимации на ИВЛ. Девушка 1999 года рождения состояние крайне тяжелое. Сейчас врачи борются за ее жизнь в операционной.
Ранее стало известно, что трое пострадавших находятся в реанимации.
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