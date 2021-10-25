В Челнах квартиру, в которой произошел взрыв, отключили от газа в 2010 году

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В Набережных Челнах квартиру, в которой произошел взрыв, отключили от газа еще в 2010 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Газпром трансгаз Казань».

Газ отключили после выявления нарушений.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Как выяснило «Реальное время», в квартире пенсионера Владимира Рочева, в которой, предположительно, и произошел взрыв газа, перекрыли газ за неуплату и поставили заглушку. Мужчина страдает алкоголизмом, стоял на учете в наркодиспансере.