Новости происшествий

21:07 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Жители близлежащих домов рассказали о взрыве в пятиэтажке в Челнах

20:14, 25.10.2021
Жители близлежащих домов рассказали о взрыве в пятиэтажке в Челнах
Фото: realnoevremya.ru

Многие жители близлежащих домов при взрыве даже не поняли ничего. Об этом они рассказали корреспонденту «Реального времени».

— Хлопок какой-то, выглянули в окна, а там дорога в завалах и балконов не хватает, — сообщают очевидцы.

Сейчас жильцы дома, в котором произошло ЧП не расходятся.

Все подробности случившегося и последние новости — в онлайн-трансляции «Реального времени».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также