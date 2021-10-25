Жители близлежащих домов рассказали о взрыве в пятиэтажке в Челнах

Многие жители близлежащих домов при взрыве даже не поняли ничего. Об этом они рассказали корреспонденту «Реального времени».

— Хлопок какой-то, выглянули в окна, а там дорога в завалах и балконов не хватает, — сообщают очевидцы.

Сейчас жильцы дома, в котором произошло ЧП не расходятся.

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