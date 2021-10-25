Под завалами на месте взрыва в челнинской пятиэтажке остается маленький ребенок

Под завалами на месте взрыва в челнинской пятиэтажке остается маленький ребенок. Чтобы его достать, спасатели пилят дерево.

Как сообщает корреспондент «Реального времени», на улице уже минус 1 градус, но люди не расходятся, ждут, когда ребенок будет спасен.

В результате взрыва пострадали уже два ребенка. Как сообщили в Минздраве Татарстана, это дети 2010 и 2004 годов рождения.

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