Под завалами на месте взрыва в челнинской пятиэтажке остается маленький ребенок
Под завалами на месте взрыва в челнинской пятиэтажке остается маленький ребенок. Чтобы его достать, спасатели пилят дерево.
Как сообщает корреспондент «Реального времени», на улице уже минус 1 градус, но люди не расходятся, ждут, когда ребенок будет спасен.
В результате взрыва пострадали уже два ребенка. Как сообщили в Минздраве Татарстана, это дети 2010 и 2004 годов рождения.
За актуальной информацией с места происшествия следите в онлайн-трансляции «Реального времени».Происшествия Татарстан
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