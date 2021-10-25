Из-под завалов на месте взрыва в многоэтажке Челнов извлекли трех человек
В ходе поисково-спасательной операции из-под завалов спасены три человека. Поисково-спасательные работы продолжаются, сообщает telegram-канал МЧС России.
На базе Главного управления МЧС России по Татарстану открыт телефон горячей линии: (843) 288-45-63.
За актуальной информацией с места происшествия следите в онлайн-трансляции «Реального времени».Происшествия Татарстан
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