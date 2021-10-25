В Челнах жильцов дома, где произошел взрыв газа, заселят в гостиницу

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В Челнах жильцов дома, где вечером произошел взрыв газа, заселят в гостиницу. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.



Автобусы для перевозки уже на месте. Расселят подъезд, в котором произошло ЧП, и два соседних подъезда, передает корреспондент «Реального времени».

Все подробности с места происшествия — в материале интернет-газеты.