В Челнах жильцов дома, где произошел взрыв газа, заселят в гостиницу
В Челнах жильцов дома, где вечером произошел взрыв газа, заселят в гостиницу. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.
Автобусы для перевозки уже на месте. Расселят подъезд, в котором произошло ЧП, и два соседних подъезда, передает корреспондент «Реального времени».
Все подробности с места происшествия — в материале интернет-газеты.Происшествия Татарстан
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