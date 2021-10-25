Умер профессор КФУ, член-корреспондент Академии наук Татарстана Камиль Галиуллин

Вчера на 71-м году жизни умер доктор филологических наук, профессор кафедры прикладной и экспериментальной лингвистики КФУ, член-корреспондент Российской академии естествознания, член-корреспондент Академии наук Татарстана, академик Академии информатизации РТ Камиль Галиуллин. Об этом сообщается на сайте вуза.

Причины смерти не уточняются.

Галиуллин работал в Казанском университете с 1976 года: сначала ассистентом, потом старшим преподавателем, доцентом (с 1986 года), профессором (с 2001 года) кафедр русского языка и общего языкознания, истории русского языка и языкознания, русского языка и литературы в национальной школе, теоретической и прикладной лингвистики, русского языка и прикладной лингвистики.

В 1980—1984 годах он был заместителем декана филологического факультета, в 1991—1993 годах — заведующим лабораторией экспериментальной фонетики. С 2000 по 2014 год Камиль Рахимович заведовал кафедрой теоретической и прикладной лингвистики (впоследствии — прикладной лингвистики). С 2000 по 2002 год занимал должность проректора по учебной работе, с 2002 по 2011 год — декана филологического факультета. Читал курсы лекций в университетах Гранады (Испания) и Гиссена (Германия).



На прошлой неделе стало известно о смерти заслуженного деятеля науки России и Татарстана, доктора экономических наук, профессора Казанского инновационного университета имени Тимирясова Леонида Рабиновича.



Татьяна Леухина