Сегодня умер почетный профессор КИУ Леонид Рабинович
Сегодня умер заслуженный деятель науки России и Татарстана, доктор экономических наук, почетный профессор Казанского инновационного университета имени Тимирясова Леонид Рабинович. Об этом сообщается на сайте вуза.
Леонид Рабинович умер на 88-м году жизни. Причина смерти не называется.
«В нашей памяти Леонид Михайлович останется умным, ответственным, принципиальным и в то же время невероятно доброжелательным, с блестящим юмором человеком. Искренне соболезнуем его семье», — говорится на сайте.
Дату и место прощания можно уточнить по телефону 8927-030-03-20 (Ирина Леонидовна).
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