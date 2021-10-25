На этой неделе в Татарстане ожидается похолодание до +8 градусов, дожди и мокрый снег

В Татарстане на этой неделе температуры воздуха понизятся до +8 градусов, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В предстоящие сутки, 26 октября, в республике сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью похолодает до -1..-6°, днем ожидается до +1..+6°. Местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный ветер порывами до 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среду осадков не ожидается. Ночью прогнозируется похолодание до +1..-4°, днем воздух прогреется до +3..+8°. В четверг через республику пройдет теплый атмосферный фронт с небольшими осадками в виде дождя, ночью местами с мокрым снегом. Ночью ожидается до +4..-1°, днем — +3..+8°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 29—30 октября временами ожидаются осадки смешанного характера, в виде дождя и мокрого снега. В пятницу прогнозируется до +2..-3° ночью и до +1..+6° днем. 30 октября — ночью -1..-6°, днем — +2..+7°. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

В минувшую субботу руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в Центральную Россию потепление придет в середине этой неделе.

Татьяна Леухина