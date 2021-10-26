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Сегодня в Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и до +6 градусов

05:25, 26.10.2021
Сегодня в Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и до +6 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 26 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +1—6 градусов. В Казани ожидается от +4 до +6 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +1—4 градусов.

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