В РТ бывший заместитель начальника исправительной колонии обвиняется во взяточничестве

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане 43-летний бывший заместитель начальника исправительной колонии №5 УФСИН по РТ обвиняется во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, обвиняемый в 2016 году работал в исправительной колонии №3 УФСИН по РТ и был назначен ответственным за исполнение госконтрактов по поставке в учреждение поросят для откорма и убоя. От одного из предпринимателей он получил взятку в размере 50 тысяч рублей и заключил с ним госконтракты на сумму более 8,2 млн рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2018 году, находясь в должности заместителя начальника колонии №5 УФСИН по РТ, обвиняемый заключил договоры с двумя коммерческими организациями на изготовление продукции из давальческого сырья. Руководитель обеих фирм передал ему на последующие два года автомобиль Hyundai Creta и оплачивал его лизинг на общую сумму 890 тыс. рублей. В то же время обвиняемый поручал работникам использовать сырье учреждения. Ущерб оценили в 10,3 млн рублей. Помимо прочего, дебиторская задолженность составила более 12,1 млн рублей.

Свою вину мужчина не признал. Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.



В начале месяца стало известно, что четыре жителя Набережных Челнов в зависимости от роли каждого из них подозреваются в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), даче взятки (ст. 291 УК РФ) и посредничестве в ней (ст. 291.1 УК РФ). В отношении них заведено уголовное дело.

Диана Жиленкова