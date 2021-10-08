Четыре жителя Набережных Челнов подозреваются в мошенничестве и коррупционных преступлениях

В Татарстане четыре жителя Набережных Челнов в зависимости от роли каждого из них подозреваются в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), даче взятки (ст. 291 УК РФ) и посредничестве в ней (ст. 291.1 УК РФ). В отношении них заведено уголовное дело.

Один из задержанных — экс-сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Вадим Романов, работавший старшим оперуполномоченным «шестого отдела». Он подозревается в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

По версии следствия, зимой 2019 года в одной из фирм проходила проверка, в ходе которой сотрудники правоохранительных органов изъяли необходимую служебную документацию. Заместитель директора компании сообщил руководителю, что у него есть знакомый, который общается с сотрудником одной из оперативных служб, и последний может помочь в прекращении проверки.

В итоге директор фирмы договорился с мужчиной, который на самом деле не работал в правоохранительных органах, о передаче последнему 2,5 млн рублей вознаграждения за помощь в прекращении проверки. Получатель денег при этом создал видимость работы в силовых структурах, носил с собой травматический пистолет, выдавая его за боевой.

Затем директор фирмы передал через своего заместителя и его знакомого лже-сотруднику правоохранительных органов требуемую сумму денег. Однако тот получил лишь 1,57 млн рублей. Остальные средства посредники присвоили.

Фото: Максим Платонов (архив)

Спустя несколько месяцев директора фирмы арестовали. Он привлекается к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность. Однако он рассказал о передаче денег, что и позволило выявить и задержать подозреваемых.

Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

В конце августа сообщалось, что в России выявили 24,5 тыс. коррупционных преступлений за последние 7 месяцев. Это максимум за последние 8 лет.



Татьяна Демина