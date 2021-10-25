В Саратовской области неизвестный мужчина пришел в школу с пневматической винтовкой — никто не пострадал

В городе Балаково Саратовской области мужчина с пневматической винтовкой пришел в школу №13. Работники учебного заведения вызвали полицию, после чего неизвестного задержали. В результате инцидента никто не пострадал.

Выяснилось, что мужчина сам является выпускником этой школы. Тот был в нетрезвом виде. Он никому не угрожал и заявил, что собирался подарить оружие школе для проведения стрельб, сообщает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Несколько дней назад в Кугарчинском районе Башкирии в селе Мраково школьник пригрозил расстрелять весь класс, из-за чего пришлось эвакуировать все учебное заведение. Никто не пострадал. Также стало известно, что учащийся распространял угрозы в социальных сетях.

Диана Жиленкова