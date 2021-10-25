Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма COVID-19

Фото: Максим Платонов

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые показал фотографии дельта-штамма коронавируса. Снимки были опубликованы в telegram-канале «РИА Новости». Фото было сделано на камеру электронного микроскопа.

— Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки, — говорится в сообщении.

Этот штамм был обнаружен в октябре 2020 года в Индии. После он начал распространяться по всему миру. Этот вариант отличается от предыдущего более высокой скоростью распространения, способностью сильнее поражать клетки легких.



Недавно руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в России выявили единичные случаи разновидности штамма коронавируса «дельта» AY.4.2.