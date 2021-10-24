Слуцкий: «Первый тайм можно записать себе в глубочайший пассив, но вторым таймом я удовлетворен»

Фото: ФК «Рубин»

Леонид Слуцкий подвел итог выездного поединка с «Уфой». Он согласился, что первый тайм у «Рубина» получился провальным.

— Соглашусь, первый тайм не удался. Я не могу назвать причину, потому что если бы знал, то его бы не было. Поэтому вряд ли его можно было бы всерьез комментировать и анализировать. В перерыве был достаточно серьезный разговор, и я очень доволен реакцией. Потому что во втором тайме мы доминировали, сравняли счет и имели еще несколько моментов. Так что первый тайм можно записать себе в глубочайший пассив, но вторым таймом я удовлетворен, — комментировал после матча Слуцкий.

Также наставник «Рубина» оценил уровень игроков, дозаявленных в прошедшее межсезонье, и то, насколько они смогли заменить ушедших футболистов.

— Спад «Рубина»? Нужно работать, как еще можно выходить из этой ситуации? Понятно, что если неудачи, то тренер виноват всегда, и я не исключение. Есть в том числе и мои ошибки в том, какой футбол мы сейчас показываем.

Доволен ли я новичками? На самом деле мы потратили на них значительно меньше, чем заработали. Это нормальный процесс, когда какие-то вещи внутри меняются, когда большое количество новичков, кто-то на флажке появляется. Понятно, что нам тоже хотелось бы, чтобы этот процесс проходил более безболезненно. Будем стараться все вместе формировать выход из этой ситуации, — сказал главный тренер казанской команды.

«Рубин» в последних десяти играх одержал лишь одну победу.