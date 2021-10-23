МИД России считают, что НАТО живет по схемам холодной войны

В МИД России заявили, что НАТО живет по схемам холодной войны, направляя усилия на парирование некой «угрозы с Востока». Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала НТВ.

«НАТО, проделав такой путь эволюции, оказалась в ситуации 1949 года фактически, сегодня она живет по схемам холодной войны. Главные усилия направлены на то, чтобы парировать так называемую «угрозу с Востока», — сказал Грушко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отношения РФ с НАТО «танго в одиночку». По его словам, высылка российских дипломатов в Брюсселе стала последней каплей. А диалога с Североатлантическим альянсом не было, он, наоборот, выражал намерение сдерживать Россию.



Ольга Шагиева