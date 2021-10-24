Спасатели нашли тело второго пропавшего в Татарстане рыбака

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Сегодня спасатели нашли тело второго пропавшего в Тукаевском районе рыбака. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Водолазы обнаружили его на глубине 2 метров в 70 метрах от берега. Тело извлекли на поверхность, личность мужчины устанавливается.

Сообщается, что оба рыбака были без спасательных жилетов, которые обязательны к ношению при движении на маломерном судне.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Напомним, что вечером 22 октября трое мужчин приехали в деревню Биюрган на рыбалку в реке Ик. Утром они не вышли на связь, а их знакомые нашли предположительно принадлежавшую им перевернутую лодку. Ее прибило к берегу. Тело первого мужчины нашли в камышах недалеко от лодки.



Ольга Шагиева