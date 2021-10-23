В Татарстане ищут пропавших на реке рыбаков
В Тукаевском районе Татарстана пропали трое рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Сообщается, что вчера вечером трое мужчин приехали в деревню Биюрган на рыбалку в реке Ик. Утром они не вышли на связь, а их знакомые нашли предположительно принадлежавшую им перевернутую лодку. Ее прибило к берегу.
К месту направились инспекторы ГИМС и спасатели ЗПСО №6. В 12.34 в камышах в 50 метрах от перевернутой лодки найдено тело одного из мужчин. Поиски продолжаются.
Выясняются обстоятельства произошедшего.
В августе в Елабуге пропала молодая пара. Парень и девушка собирались покататься на лодке с Елабужского острова.
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