В Татарстане ищут пропавших на реке рыбаков

Фото: МЧС РТ

В Тукаевском районе Татарстана пропали трое рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщается, что вчера вечером трое мужчин приехали в деревню Биюрган на рыбалку в реке Ик. Утром они не вышли на связь, а их знакомые нашли предположительно принадлежавшую им перевернутую лодку. Ее прибило к берегу.

К месту направились инспекторы ГИМС и спасатели ЗПСО №6. В 12.34 в камышах в 50 метрах от перевернутой лодки найдено тело одного из мужчин. Поиски продолжаются.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

В августе в Елабуге пропала молодая пара. Парень и девушка собирались покататься на лодке с Елабужского острова.



Ольга Шагиева