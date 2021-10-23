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В Татарстане ищут пропавших на реке рыбаков

14:12, 23.10.2021
В Татарстане ищут пропавших на реке рыбаков
Фото: МЧС РТ

В Тукаевском районе Татарстана пропали трое рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщается, что вчера вечером трое мужчин приехали в деревню Биюрган на рыбалку в реке Ик. Утром они не вышли на связь, а их знакомые нашли предположительно принадлежавшую им перевернутую лодку. Ее прибило к берегу.

К месту направились инспекторы ГИМС и спасатели ЗПСО №6. В 12.34 в камышах в 50 метрах от перевернутой лодки найдено тело одного из мужчин. Поиски продолжаются.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

В августе в Елабуге пропала молодая пара. Парень и девушка собирались покататься на лодке с Елабужского острова.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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