Об Оззи Осборне и его жене снимут фильм

Об отношениях Оззи Осборна и его жены Шэрон снимут художественный фильм, сообщает Variety. У проекта пока еще нет названия.

Сценарист байопика — Ли Холл. Истрия любви рокера и его супруги не первая биографическая лента в его фильмографии. Он работал над фильмами об Элтоне Джоне «Рокетмен» и о дружбе британской королевы и молодого индийца «Виктория и Абдул».

. @SonyPictures and Polygram Entertainment are developing a biopic chronicling the extraordinary life of rock legend Ozzy Osbourne, and the great love story between him and his wife, Sharon. The film will be written by Academy Award nominee Lee Hall (Billy Elliot). pic.twitter.com/3vcXdcWbl4