Российская военная база в Таджикистане до конца года обновит парк боевых машин

До конца 2021 года российская 201-я военная база в Таджикистане обновит парк боевых машин — она получит 30 улучшенных танков Т-72Б3М. Об этом рассказал начальник штаба соединения полковник Евгений Охрименко, сообщает ТАСС.

— В настоящее время проводится перевооружение подразделений военной базы на современные образцы военной и специальной техники. До конца года планируется получить 30 современных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками на замену боевых машин более ранних модификаций, — сказал он.

Инструкторы российской военной базы обучают таджикистанских военнослужащих по следующим программам: наводчик-оператор, механик-водитель танка, боевой машины пехоты, наводчик бронетранспортера, командир реактивной системы залпового огня, наводчик самоходного артиллерийского орудия и другим специальностям.

Алексей Нечаев