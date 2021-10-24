Кабмин не поддержал законопроект о наказании за нарушение предвыборных обещаний

Правительство РФ не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний депутатами разных уровней. Официальный отзыв кабмина на законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.

В отзыве указано, что предложенные в законопроекте «неконкретизированные оценочные формулировки» могут привести к произвольному правоприменению. Отмечается, что в пояснительной записке не приводятся статистические и иные данные, которые обосновывают криминализацию соответствующих деяний.

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— На основании изложенного Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает, — говорится в официальном отзыве.

С инициативой выступил депутат от «Справедливой России — За правду» Олег Нилов. Согласно законопроекту, ответственность могла наступить, если депутат не принял все зависящие от него меры для выполнения предвыборного обещания, которое есть в его предвыборной программе.

Алексей Нечаев