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Анкара объявит персонами нон грата послов 10 стран

09:02, 24.10.2021
Анкара объявит персонами нон грата послов 10 стран
Фото: pixabay.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал указание объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой.

Эрдоган ранее раскритиковал послов США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии, заявив, что они вмешиваются в судебные дела страны, сообщает ТАСС.

Кавала, обвиняемый турецкими властями в причастности к попытке госпереворота, был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. В феврале 2020 года суд в Стамбуле принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.

Алексей Нечаев
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