Экономист рассказала о повышении пенсии в ноябре для ряда категорий граждан

Фото: Максим Платонов

С ноября этого года люди, которым исполнилось 80 лет в октябре, смогут получить двойной размер страховой выплаты по старости, а именно 12 088,96 рубля. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Она напомнила, что в нынешнем году размер страховых пенсий составляет 6044,48 рублей. Пока не предусмотрены индексации пенсий работающих пенсионеров, добавила экономист.

Фото: Максим Платонов

— Но если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты: пересчет страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые он пропустил, будучи трудоустроенным, — сказала Григорьева.

Также плановое повышение пенсии предусмотрено для бывших летчиков и шахтеров. С 1 февраля этого года увеличился средний размер доплат для этой группы пенсионеров. До 30 апреля летчики получали 12475.83 рубля, а шахтеры — 3852,36 рубля. Эти доплаты пересматриваются каждые три месяца. Следующий плановый пересмотр этих выплат предстоит как раз 1 ноября.

В России самые большие пенсии положены государственным гражданским служащим. Это следует из данных Росстата. В среднем на 1 января размер пенсии госслужащих составил 22 792 рубля. Средний размер пенсии в целом составил 15 744 рубля, а средний размер пенсии по старости — 16 790 рублей.

Алексей Нечаев