В Набережные Челны завезли 800 тонн продукции на сельхозярмарки

В Набережных Челнах вчера на трех площадках состоялись сельскохозяйственные ярмарки. На них завезли более 800 тонн продукции из 13 районов республики.

Челнинцы закупали картофель, лук и другие овощи, а также мясо и мясную продукцию. Сармановский район организовал концертную программу на площадке стадиона «Строитель».

Фото: agro.tatarstan.ru

Ярмарки прошли на набережной им. Г. Тукая, рядом со стадионом «Строитель», на территории Ипподрома и в агропромышленном парке «Южный», сообщается на сайте мэрии Челнов.

Ранее в Минсельхозпроде РТ сообщили, что в Татарстане в два раза увеличили поставки овощей на сельхозярмарки из-за повышенного спроса у населения. Для транспортировки продукции из районов до ярмарочных площадок еженедельно задействованы порядка 600 машин и 1 500 работников сельского хозяйства.

