Умер миллиардер из списка Forbes Валентин Гапонцев

Стало известно о смерти российского и американского бизнесмена, совладельца IPG Photonics Валентина Гапонцева. Он умер в возрасте 82 лет.

Как пишет Forbes со ссылкой на сына предпринимателя, Гапонцев скончался в США от продолжительной болезни. Точная причина неизвестна, однако в последние несколько лет миллиардер боролся с онкозаболеванием.

Валентин Гапонцев получил известность и состояние в $2,8 млрд благодаря научным разработкам в области лазерной физики.

Фото: кадр видео телеканала «Россия 1"

Еще в 2013 году президент Татарстана Рустам Минниханов обсуждал с Гапонцевым возможность создания в Татарстане центра передовых лазерных технологий. Предполагалось, что центр будет заниматься адаптацией разработок компании к требованиям конкретных заказчиков и обслуживанием высокотехнологичного оборудования.

Ольга Шагиева