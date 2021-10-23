Умер миллиардер из списка Forbes Валентин Гапонцев
Стало известно о смерти российского и американского бизнесмена, совладельца IPG Photonics Валентина Гапонцева. Он умер в возрасте 82 лет.
Как пишет Forbes со ссылкой на сына предпринимателя, Гапонцев скончался в США от продолжительной болезни. Точная причина неизвестна, однако в последние несколько лет миллиардер боролся с онкозаболеванием.
Валентин Гапонцев получил известность и состояние в $2,8 млрд благодаря научным разработкам в области лазерной физики.
Еще в 2013 году президент Татарстана Рустам Минниханов обсуждал с Гапонцевым возможность создания в Татарстане центра передовых лазерных технологий. Предполагалось, что центр будет заниматься адаптацией разработок компании к требованиям конкретных заказчиков и обслуживанием высокотехнологичного оборудования.
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