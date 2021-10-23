Гепарды казанского зоопарка, которым посетители закинули мяч в вольер, не пострадали

Сотрудникам зоопарка вовремя удалось отнять у гепардов резиновый мяч, который забросили в вольер посетители. Животные не пострадали, сообщили в «Инстаграме» казанского зоопарка.

«Кипперам [занимаются уходом за животными — прим. авт.] с трудом удалось отнять этот мяч, его уже разрывали на кусочки», — ответили в комментариях на вопрос о состоянии животных.

Если бы мяч вовремя не смогли отнять, дикие кошки могли бы проглотить резину и задохнуться. Пользователи в комментариях вспомнили, что в 90-е годы в Казанском зооботсаду так именно погиб бегемот Карлсон — кто-то из посетителей кинул ему в пасть мяч. Животное задохнулось.

Напомним, что служба безопасности зоопарка ищет «экспериментаторов», которые намеренно забросили в вольер к гепардам резиновый мяч. На видео попало, как мяч закинула в вольер женщина.



Ольга Шагиева