Еще 11 смертей от коронавируса подтверждено в Татарстане
В Татарстане подтверждено 11 случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.
От инфекции скончались девять женщин 1938-го, 1951-го, 1949-го, 1950-го, 1935-го, 1974-го, 1953-го, 1947-го, 1932-го годов рождения и двое мужчин 1947-го и 1956-го годов рождения.
Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
По состоянию на 23 октября зарегистрировано 917 летальных случаев.
В Татарстане 1 395 400 человек прошли вакцинацию от коронавируса.
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