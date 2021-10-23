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Еще 11 смертей от коронавируса подтверждено в Татарстане

17:12, 23.10.2021
Еще 11 смертей от коронавируса подтверждено в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтверждено 11 случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

От инфекции скончались девять женщин 1938-го, 1951-го, 1949-го, 1950-го, 1935-го, 1974-го, 1953-го, 1947-го, 1932-го годов рождения и двое мужчин 1947-го и 1956-го годов рождения.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на 23 октября зарегистрировано 917 летальных случаев.

В Татарстане 1 395 400 человек прошли вакцинацию от коронавируса.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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