Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов устроил гомофобный скандал в «Ельцин Центре»

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов раскритиковал работу «Ельцин Центра» во время фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Фестиваль прошел в здании «Ельцин Центра».

«Привет, «Ельцин Центр», мы вас ***. Вы нам тут площадки предоставляете, но мы знаем, чем вы здесь занимаетесь», — приводит слова музыканта портал e1.ru.

Также Самойлов заявил о своей ненависти к либералам и их идеям, а вместе с ними и к самому учреждению. Сообщается, что многие зрители были шокированы подобными словами, после чего начали покидать зал.

В «Ельцин Центре» молчать на оскорбление не стали, и заявили, что больше не хотят видеть музыканта в своих стенах. Гомофобные заявления назвали омерзительными.

Фото: yeltsin.ru

«Команда Ельцин Центра считает невозможным оставить выходку г-на Самойлова без ответа. Да, мы, в отличие от него, привержены общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте — уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации. И неуважение — к тем, кто оскорбляет и унижает их. А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами Ночи музыки и надеемся никогда более не видеть г-на Самойлова в стенах Ельцин Центра», — говорится в сообщении.

Ольга Шагиева