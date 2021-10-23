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Жители Сочи устроили стихийный митинг из-за новой схемы движения дороги

14:44, 23.10.2021
Жители Сочи устроили стихийный митинг из-за новой схемы движения дороги
Фото: кадр видео Baza

В Сочи жители города устроили стихийный митинг, перекрыв автомобильное движение на участке трассы Адлер — Альпика-Сервис. Об этом спишет telegram-канал Baza.

Власти города недавно изменили схему движения дороги. По новым правилам водителям необходимо было ехать в объезд, чтобы попасть домой.

Недовольные жители перекрыли дорогу и, скандируя «Дорогу!», устроили стихийный митинг. В итоге власти пошли на уступки, горожанам пообещали вернуть прежнюю схему движения.

Ольга Шагиева
ОбществоАвто

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