Жители Сочи устроили стихийный митинг из-за новой схемы движения дороги
В Сочи жители города устроили стихийный митинг, перекрыв автомобильное движение на участке трассы Адлер — Альпика-Сервис. Об этом спишет telegram-канал Baza.
Власти города недавно изменили схему движения дороги. По новым правилам водителям необходимо было ехать в объезд, чтобы попасть домой.
Недовольные жители перекрыли дорогу и, скандируя «Дорогу!», устроили стихийный митинг. В итоге власти пошли на уступки, горожанам пообещали вернуть прежнюю схему движения.
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