Кабмин упростил малому бизнесу получение статуса резидента Арктической зоны

Правительство России упростило получение статуса резидента Арктической зоны для малого бизнеса. Документ принят для упрощения работы малого бизнеса в Арктике, подписал его премьер-министр Михаил Мишустин.

— Организации, обладающие статусом резидента, могут получить множество преференций. В частности, это более низкие ставки по налогам, а также страховым взносам, льготы на аренду участков земли, дешевые кредиты, а также процедура свободной таможенной зоны, — говорится в сообщении.

Ранее каждая организация, претендующая на получение статуса, брала на себя обязательство по инвестициям в реконструкцию или строительство объектов недвижимости. Теперь же для отдельных сфер деятельности будет сделано исключение.

В Казани малому и среднему бизнесу предоставят субсидии на возмещение затрат, связанных с разработкой проектов для конкурса «Лучший инновационный проект в сфере городского хозяйства». Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов мэрии города.



Алексей Нечаев