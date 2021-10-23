В АТП РТ прокомментировали информацию о том, что кондуктор высадил ребенка из автобуса поздно вечером
В Казани кондуктор автобуса высадил 8-летнего ребенка поздно вечером на незнакомой остановке — ребенок не мог найти дорогу домой, рассказала в Instagram местная жительница.
Девушка написала, что она встретила ребенка у остановки РКБ — он плакал. Она решила узнать, что произошло. Мальчика посадили в автобус, но он уснул и проехал свою остановку, а телефон разрядился. Кондуктор выгнал ребенка из автобуса, пишет в соцсети девушка. Она рассказала, что помогла добраться ребенку до дома.
Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков сообщил «Реальному времени», что перевозчики считают данную информацию фейком. Он рассказал, что не было обращений по этой ситуации.
— Информация размещена на коммерческом аккаунте. Не исключаю того, что информация появилась ради хайпа, — заявил Темляков.
Кроме того, он добавил, что в перевозчики готовы провести проверку, если родители ребенка обратятся в Ассоциацию. Если обращений не будет перевозчики оставляют за собой право подать на автора аккаунта в суд за клевету, добавил Темляков.
Недавно прокуратура Татарстана организовала проверку по факту обнаружения маленькой девочки без сопровождения взрослых в одном из автобусов Казани. Она не смогла сказать кондуктору, как ее зовут, куда она едет, почему в общественном транспорте находится без сопровождения взрослых. Кондуктор попросила у ребенка телефон папы или мамы, чтобы позвонить родителям. Девочка не смогла назвать номера телефонов.
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