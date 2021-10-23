В АТП РТ прокомментировали информацию о том, что кондуктор высадил ребенка из автобуса поздно вечером

Фото: Максим Платонов

В Казани кондуктор автобуса высадил 8-летнего ребенка поздно вечером на незнакомой остановке — ребенок не мог найти дорогу домой, рассказала в Instagram местная жительница.

Девушка написала, что она встретила ребенка у остановки РКБ — он плакал. Она решила узнать, что произошло. Мальчика посадили в автобус, но он уснул и проехал свою остановку, а телефон разрядился. Кондуктор выгнал ребенка из автобуса, пишет в соцсети девушка. Она рассказала, что помогла добраться ребенку до дома.

Фото: Максим Платонов

Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков сообщил «Реальному времени», что перевозчики считают данную информацию фейком. Он рассказал, что не было обращений по этой ситуации.

— Информация размещена на коммерческом аккаунте. Не исключаю того, что информация появилась ради хайпа, — заявил Темляков.

Кроме того, он добавил, что в перевозчики готовы провести проверку, если родители ребенка обратятся в Ассоциацию. Если обращений не будет перевозчики оставляют за собой право подать на автора аккаунта в суд за клевету, добавил Темляков.

Недавно прокуратура Татарстана организовала проверку по факту обнаружения маленькой девочки без сопровождения взрослых в одном из автобусов Казани. Она не смогла сказать кондуктору, как ее зовут, куда она едет, почему в общественном транспорте находится без сопровождения взрослых. Кондуктор попросила у ребенка телефон папы или мамы, чтобы позвонить родителям. Девочка не смогла назвать номера телефонов.



Алексей Нечаев