Прокуратура проверит обстоятельства нахождения ребенка без родителей в казанском автобусе

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту обнаружения маленькой девочки без сопровождения взрослых в одном из автобусов Казани. Об этом сообщил врио помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Динар Чуркин.



Прокуратура намерена проверить работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Как сообщили в Ассоциации АТП Татарстана, девочка, которой на вид было лет 5, села в автобус №60 на одной из остановок в Авиастроительном районе Казани.



— Девочка не смогла сказать кондуктору, как ее зовут, куда она едет, почему в общественном транспорте находится без сопровождения взрослых. Кондуктор попросила у ребенка телефон папы или мамы, чтобы позвонить родителям. Девочка не смогла назвать номера телефонов. Экипаж автобуса сообщил о ребенке диспетчеру, — рассказал председатель АТП Татарстана Сергей Темляков.

Автобусу из-за этого пришлось сойти с маршрута. Экипаж вызвал сотрудников полиции, девочку передали им. Расследованием инцидента занялся отдел полиции по Советскому району Казани.



Татьяна Демина