В августе татарстанцы недоплатили 0,7% от своих коммунальных начислений

Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги растет, в августе ее средний уровень по республике составил 99,3%. При этом среднегодовой уровень сейчас — 99,2%, а это выше, чем в 2020 году, на целых 1,3 п.п. Об этом рассказал сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин на традиционном республиканском совещании в Доме правительства РТ.

Кроме того, министр добавил, что Татарстан входит в число российских регионов с наибольшей долей платежей, совершаемых в электронном формате. По отношению к сентябрю 2020 года она выросла на 6%: теперь 67% счет-фактур граждане республики оплачивают, не выходя из дома.

Напомним, не так давно вице-премьер России Марат Хуснуллин анонсировал концепцию радикальной перестройки системы ЖКХ в России. В соответствии с ней, предполагается выработать новые подходы к расселению ветхого жилья; решить вопросы изношенных водопроводов и теплосетей; отрегулировать управление апартаментами и коттеджными поселками. Опубликовать концепцию собираются до конца года.



Людмила Губаева