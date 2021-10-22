Дмитрий Квартальнов: «С натяжкой можно признать, что матч с «Авангардом» был похож на плей-офф

Наставник казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итог первого в сезоне 2021/22 поединка с действующим чемпионом, «Авангардом» (3:2). Он заявил, что на игры с омичами дополнительно настраивать команду не нужно — все знают, что это чемпион, и все знали, с кем играют.

На вопрос о том, можно ли сравнить этот матч по накалу с играми в плей-офф, специалист дал сдержанную оценку.

— Это была хорошая игра, но говорить о том, что уровень плей-офф… Там идет череда матчей, такой накал. Тут немного другое. Наверное, с натяжкой можно сказать, что выглядит как плей-офф. Но не плей-офф, плей-офф — это совершенно другое. Очень хорошая игра, встречались топовые команды, — сказал Квартальнов.

Также главный тренер казанцев дал оценку игре Ильи Сафонова, забившего победную шайбу в матче.

— Наверное, я спрошу у Ильи, откуда у него силы появились в третьем периоде, когда он удерживал шайбу за воротами соперника на смене. Было задание держать шайбу, он с ним справился. В итоге четыре свежих парня у нас вышли. А его гол — на усталости мальчишка разобрался, — объяснял Дмитрий Квартальнов.

Фото: ak-bars.ru

Впереди у «Ак Барса» выездная серия на Урале. Казанцы сыграют в Екатеринбурге 26 октября с «Автомобилистом», 28 октября с «Металлургом» в Магнитогорске и завершат свое турне 30 октября в Челябинске игрой с местным «Трактором».