«Ак Барс» обыграл «Авангард» со счетом 3:2
Казанский «Ак Барс» выиграл у омского «Авангарда» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
Голы забили Кирилл Петров (5-я минута), Дмитрий Воронков (22) и Илья Сафонов (40). У «Авангарда» голами отметились Петер Цегларик (9) и Владимир Жарков (40).
«Ак Барс» 26 октября сыграет в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом».
Во вторник московское «Динамо» обыграло казанский «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ. Игра в Казани завершилась в овертайме о счетом 4:5 (1:3, 3:1, 0:0, 1:0).
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