В ЦБ рассказали, как будут работать банки во время длинных выходных

Финансовым организациям рекомендовали самостоятельно определить порядок функционирования с 30 октября по 7 ноября. Для клиентов необходимо обеспечить доступность удаленных сервисов, говорится в сообщении Банка России.

Для информирования клиентов о режиме работы офисов, изменениях в порядке предоставления услуг и работе онлайн-сервисов банкам рекомендуется своевременно разместить данную информацию на официальных интернет-сайтах и в местах обслуживания клиентов.



Фото: kzn.ru

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее разъяснял, что системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, компании по выпуску антиковидной номенклатуры и продуктовый ретейл продолжат работу в дни, объявленные выходными — с 30 октября по 7 ноября.

Татьяна Леухина