В Казани ограничат движение по улице Галиаскара Камала из-за работ на подземном газопроводе

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани ограничили движение транспорта и пешеходов по автомобильной дороге по ул. Галиаскара Камала в связи с работами на подземном газопроводе. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Участки улицы Галиаскара Камала от дома №58 по улице Московской до дома №9 по ул. Габдуллы Тукая и от дома №14 по ул. Габдуллы Тукая до ул. Нариманова закрыли до 21 ноября.

Фото: kzn.ru

Сегодня в Казани на улице Туфана Миннуллина закрыли участок дороги для движения пешеходов в связи с установкой ограждения для строительной площадки.

